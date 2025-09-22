 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 729,33
+1,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vietjet prend livraison de son premier Boeing 737 dans le cadre d'un contrat de 32 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 03:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet VJC.HM a déclaré lundi avoir pris livraison du premier avion Boeing 737-8 dans le cadre de sa commande de 32 milliards de dollars pour 200 Boeing 737 BA.N .

Le Président vietnamien Luong Cuong a assisté à la cérémonie de livraison à Seattle, lors de sa visite aux États-Unis pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré que la commande d'avions s'inscrivait dans le cadre d'un plan d'expansion de son réseau mondial.

Reuters a rapporté la semaine dernière que la livraison était sur le point d'avoir lieu.

Valeurs associées

BOEING CO
215,520 USD NYSE -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank