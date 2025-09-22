Vietjet prend livraison de son premier Boeing 737 dans le cadre d'un contrat de 32 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet VJC.HM a déclaré lundi avoir pris livraison du premier avion Boeing 737-8 dans le cadre de sa commande de 32 milliards de dollars pour 200 Boeing 737 BA.N .

Le Président vietnamien Luong Cuong a assisté à la cérémonie de livraison à Seattle, lors de sa visite aux États-Unis pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré que la commande d'avions s'inscrivait dans le cadre d'un plan d'expansion de son réseau mondial.

Reuters a rapporté la semaine dernière que la livraison était sur le point d'avoir lieu.