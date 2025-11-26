Hausse prudente en vue en Europe avant la Fed et des indicateurs

Ancienne Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudemment optimiste mercredi à la faveur du relèvement des anticipations de baisse de taux et d'achats à bon compte sur les valeurs technologiques, tandis que le marché continue de digérer les données économiques américaines qui commencent à affluer depuis la levée du "shutdown".

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,61% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer 0,63%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,66% et le Stoxx 600 en hausse de 0,47%.

Les investisseurs sont optimistes sur la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) à la suite des dernières déclarations de plusieurs de ses membres qui ont notamment pointé du doigt la faiblesse du marché du travail outre-Atlantique.

Le baromètre Fedwatch de CME donne désormais une probabilité de 80% d'une baisse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion des 9 et 10 décembre de la Fed, contre une probabilité d'environ 40% il y a seulement une semaine.

La publication à 19h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire, sera à cet égard très suivi, alors que les indicateurs américains continuent de tomber avec dans l'agenda du jour la statistique des revenus et dépenses des ménages, qui comprend l'indice inflation PCE. La deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre américain est également attendu, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Les marchés actions ont quelque peu retrouvé des couleurs en cette fin de mois après des ventes massives début novembre, le S&P 500 et le Nasdaq Composite enchaînant une troisième séance consécutive dans le vert mardi à la suite de données montrant que les ventes au détail ont progressé à un rythme moindre que prévu et que la confiance des consommateurs s'est affaiblie.

Cela renforce la perspective d'un assouplissement imminent de la politique monétaire.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi alors que la faiblesse des données économiques soutient l'hypothèse d'une réduction des taux d'intérêt en décembre.

L'indice Dow Jones a gagné 1,43%, ou 664,18 points, à 47.112,45 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 60,76 points, soit 0,91% à 6.765,88 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 153,59 points, soit 0,67% à 23.025,591 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 1,85% à 49.559,07 points, dans le sillage de la clôture à Wall Street. Le Topix, plus large, prend 1,96% à 3.355,50 points.

Les poids lourds de la technologie comme SoftBank Group et Advantest ont gagné respectivement 5,39% et 1,21%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 1%.

L'indice Hang Seng à Hong Kong gagne 0,5%, tiré notamment par le compartiment technologique (+0,17%).

En Chine, le SSE Composite de Shanghai est stable (-0,05%), tandis que le CSI 300 monte de 0,69%, soutenu par la vigueur de Wall Street la veille et par le projet d'Alibaba de continuer à investir "agressivement" dans l'intelligence artificielle.

CHANGES

Le dollar est stable (-0,01%) face à un panier de devises de référence.

L'euro avance de 0,22%, à 1,1594 dollar, légèrement soutenu par des signes de progrès dans un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine.

La livre sterling progresse de 0,18% à 1,3189 dollar alors que la ministre britannique des Finances Rachel Reeves doit présenter le budget 2026 de la nation. Elle devrait annoncer de nouvelles hausses d'impôts afin de préserver la confiance des marchés financiers face à une révision à la baisse des perspectives économiques du Royaume-Uni.

Le yen s'affiche à 156,07 pour un dollar après avoir atteint un plus haut journalier à 155,66, soutenu par des anticipations d'une hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ) dès décembre.

Le dollar néo-zélandais se raffermit de 1,21% à 0,5688 contre le dollar américain après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a abaissé ses taux à 2,25% comme prévu, tout en laissant entrevoir des perspectives plus restrictives quant à son orientation future de la politique monétaire.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 1,1 point de base, à 4,0133%, après une clôture à 4,002%. Il est brièvement passé sous le seuil des 4% mardi pour la première fois ce mois-ci.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit légèrement mercredi après une baisse la veille liée aux déclarations du président ukrainien Volodimir Zelensky selon lesquelles Kyiv est prêt à faire avancer le plan de paix américain. Cela ouvre potentiellement la voie à un allègement des sanctions occidentales sur les hydrocarbures russes, ce qui pourrait accroître l'offre sur le marché.

Le Brent progresse de 0,40% à 62,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,40% à 58,16 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)