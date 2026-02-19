Vietjet conclut un accord de financement de 965 millions de dollars pour l'achat de 6 Boeing 737-8

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet VJC.HM a signé un accord de financement de 965 millions de dollars avec Griffin Global Asset Management pour l'achat de 6 Boeing 737-8, a-t-elle annoncé jeudi.

Vietjet a déclaré dans un communiqué que l'accord marquait une étape importante dans sa stratégie de diversification de ses sources de financement internationales. * L'accord a été signé lors d'une visite aux États-Unis du chef du Parti communiste vietnamien, To Lam, pour assister à la réunion inaugurale du Conseil de la paix, l'initiative lancée par le président américain Donald Trump pour résoudre les conflits mondiaux. * Vietjet a également annoncé jeudi que la valeur de l'accord qu'elle a signé avec Pratt & Whitney, une filiale de RTX

RTX.N , au début du mois, s'élevait à 5,4 milliards de dollars. * L'accord , annoncé à l'origine lors du salon aéronautique de Singapour, porte sur la fourniture et la maintenance de 44 moteurs pour les avions A321neo et A321XLR .