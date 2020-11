Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vienne-"La lutte contre le terrorisme islamiste est notre combat commun", dit Merkel Reuters • 03/11/2020 à 08:06









BERLIN, 3 novembre (Reuters) - Angela Merkel a exprimé sa solidarité aux Autrichiens au lendemain des attentats commis dans le centre de Vienne. "En ces heures terribles où Vienne est devenue la cible de violences terroristes, mes pensées vont aux gens sur place et aux forces de l'ordre qui font face au danger", dit la chancelière allemande dans un communiqué publié mardi par son porte-parole sur Twitter. "Nous, Allemands, sommes solidaires et compatissants envers nos amis Autrichiens. La lutte contre le terrorisme islamiste est notre combat commun", ajoute-t-elle. (Caroline Copley, version française Jean-Philippe Lefief)

