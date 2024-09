AOF - EN SAVOIR PLUS

Les activités de banque privée s'inscrivent en forte croissance d'activité et de rentabilité au cours de la période.

L'activité de bourse en ligne quant à elle enregistre au cours du premier semestre une stabilité du volume d'ordres exécutés, une croissance du recrutement de nouveaux clients et une amélioration de sa rentabilité.

L'activité sur le premier semestre est en progression dans l'ensemble des régions et sur la majorité des classes d'actifs stimulé notamment par la politique de croissance organique du groupe.

(AOF) - Viel et Compagnie a publié un résultat net part du groupe de 65,4 millions d’euros, en hausse de 31,4% au titre de son premier semestre 2024. Le résultat d'exploitation (y compris sociétés associées), qui s'affiche à108,2 millions d'euros, s'inscrit en croissance de 15%. Le chiffre d'affaires de la société d'investissement ressort à 597,2 millions d'euros, en progression de 9,7%. Compagnie Financière Tradition poursuit sa croissance depuis le début de l'année dans la continuité de l'exercice précédent.

Viel et Compagnie : une performance solide au premier semestre

