Viel et Compagnie en croissance de 9,9% au premier semestre

(AOF) - Viel et Compagnie a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net part du groupe de 69,2 millions d'euros, en croissance de 6,4%, à cours de change constants. Le résultat d'exploitation s'affiche en hausse de 26,3% à 103,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'affiche sur la période à 9,9% à 653,5 millions d'euros. La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance

Sur son métier d'intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa politique de croissance avant tout organique. Elle souhaite également accroitre ses investissements dans ses capacités de courtages hybrides sur l'ensemble de ses opérations et dans ses activités de data et analytiques soutenus par son expertise développée en data sciences. Par ailleurs, le maintien de la qualité de son bilan et sa gestion rigoureuse des coûts demeurent des axes stratégiques prioritaires.

Sur son métier de bourse en ligne, l'activité est soutenue depuis le début de l'année dans un contexte de plus forte volatilité des marchés. Par ailleurs, le niveau des produits d'intérêt reste élevé en 2025 mais suit l'évolution des taux d'intérêt.

