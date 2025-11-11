 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 168,00
+1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viel et Cie : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 11/11/2025 à 16:54

(AOF) - Viel et Cie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VIEL
17,100 EUR Euronext Paris -1,44%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe
    En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 17:45 

    A Vila da Barca, un quartier pauvre construit sur pilotis dans la banlieue de Belém, les habitants appellent les dirigeants mondiaux à reconnaître la situation critique de l'Amazonie urbaine, alors que le coup d'envoi de la COP30 a été lancé.

  • "Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
    "Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 17:44 

    Bienvenue dans le monde merveilleux des "vertical dramas" (drames verticaux): une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a bouleversé Hollywood en seulement deux ans, produisant des séries façonnées par des algorithmes, conçues pour être regardées sur ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing est représenté en France
    Boeing maintient un rythme de livraison soutenu en octobre
    information fournie par Reuters 11.11.2025 17:40 

    par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier. L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle ... Lire la suite

  • un ordinateur et google (Crédit: Firmbee.com / Unsplash)
    Google va investir 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage en Allemagne
    information fournie par Reuters 11.11.2025 17:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse) Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank