Viel et Cie : l'agenda société France du jour

(AOF) - Viel et Cie
La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
AOF - EN SAVOIR PLUS
(AOF) - Viel et Cie
La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|17,100 EUR
|Euronext Paris
|-1,44%
A Vila da Barca, un quartier pauvre construit sur pilotis dans la banlieue de Belém, les habitants appellent les dirigeants mondiaux à reconnaître la situation critique de l'Amazonie urbaine, alors que le coup d'envoi de la COP30 a été lancé.
Bienvenue dans le monde merveilleux des "vertical dramas" (drames verticaux): une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a bouleversé Hollywood en seulement deux ans, produisant des séries façonnées par des algorithmes, conçues pour être regardées sur ... Lire la suite
par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier. L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse) Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer