Viel & Cie : résultats en progression et activité bien orientée
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 08:54
Le résultat d'exploitation, incluant les sociétés associées, progresse de 19,5% à 236,6 MEUR.
Le résultat avant impôt s'établit à 228 MEUR en croissance de 11,2%, tandis que le résultat net atteint 178,4 MEUR ( 7,2%).
Fort de ces performances, le groupe proposera un dividende de 54 centimes par action, en progression de près de 15%.
Viel & Cie fait état d'une activité d'intermédiation professionnelle en hausse depuis le début de l'année 2026, à taux de change constants, dans la continuité de la dynamique observée ces dernières années. Le groupe souligne que ce métier reste étroitement dépendant des conditions de marché, des stratégies de gestion des risques de ses clients ainsi que de l'intensité des flux liés aux ajustements de portefeuilles dans un environnement financier évolutif.
Dans la bourse en ligne, l'activité demeure bien orientée depuis le début de l'année, soutenue par un contexte de volatilité plus marquée sur les marchés. Les produits d'intérêt affichent pour leur part une stabilité en 2026.
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