Victory Capital rend publique son offre concurrente pour le gestionnaire d'actifs Janus Henderson

(Le contexte et les détails des propositions sont ajoutés tout au long de l'article)

La société de gestion Victory Capital

VCTR.O a rendu publique son offre sur Janus Henderson JHG.N , accentuant la pression sur le gestionnaire d'actifs qui a conclu un accord de 7,4 milliards de dollars avec Trian de Nelson Peltz et General Catalyst.

Victory Capital a déclaré jeudi avoir offert 0,350 de ses actions et 30 dollars en espèces pour chaque action de Janus Henderson, ce qui valorise la société à 57,04 dollars par action, par rapport à la proposition de Trian en décembre de 49 dollars par action en espèces.

Les actions de Janus Henderson ont bondi de 7 % dans les premiers échanges, tandis que Victory Capital VCTR.O a chuté de 3,7 %.

Janus Henderson et Trian n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Victory Capital a soumis sa première proposition à Janus Henderson en novembre et l'a suivie d'une seconde en décembre, selon des lettres publiées par la société jeudi.

La société considère son offre comme "supérieure" à celle de Trian, notant une prime attrayante cohérente avec les récentes acquisitions du secteur, telles que l'acquisition de Schroders par Nuveen, selon une lettre adressée au comité spécial de Janus Henderson.

Victory Capital a déclaré que la combinaison des deux sociétés donnerait naissance à un gestionnaire d'actifs de grande envergure, avec plus de 800 milliards de dollars d'actifs et une valeur de près de 16 milliards de dollars.

Elle prévoit de financer la transaction avec des liquidités et des financements engagés.

Janus Henderson a été créé en mai 2017 par la fusion de Henderson Group et de Janus Capital, dans le cadre d'une opération qui a initialement déçu les investisseurs, le gestionnaire d'actifs continuant à faire face à des sorties de capitaux et à des différends internes.

PJT Partners conseille Victory Capital sur la transaction proposée.