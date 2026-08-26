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Victory Capital conclut un accord de 7 milliards de dollars avec First Eagle Investments ; le cours de l'action s'envole
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 16:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action du gestionnaire d'actifs Victory Capital

VCTR.O a progressé de 3,6% pour s'établir à 119,5 dollars en début de séance ** VCTR va racheter son concurrent First Eagle Investments dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur de 7 milliards de dollars

** L'opération comprend environ 4,4 milliards de dollars en numéraire et 2 milliards de dollars en actions VCTR nouvellement émises

** VCTR a obtenu un financement intégralement garanti pour la transaction auprès de BofA Securities et de RBC Capital Markets

** PJT Partners et RBC Capital Markets ont conseillé Victory Capital dans le cadre de cette opération; UBS Investment Bank et BofA Securities ont conseillé First Eagle.

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 88,1% depuis le début de l’année

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