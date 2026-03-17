Victory Capital adoucit l'offre de 8,6 milliards de dollars de Janus Henderson en y ajoutant des liquidités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil

Victory Capital VCTR.O a révisé mardi son offre de rachat de Janus Henderson JHG.N pour un montant de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions, intensifiant ainsi ses efforts pour faire échouer l'opération de privatisation du gestionnaire d'actifs avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

Cette proposition intervient quelques jours après que Janus a rejeté l'offre précédente de Victory de 8,6 milliards de dollars avec une composante en numéraire inférieure, en déclarant que l'offre comportait un risque de clôture et n'était pas supérieure à l'accord existant de 7,4 milliards de dollars entièrement en numéraire avec Trian.

La guerre des offres pour le gestionnaire d'actifs de 493 milliards de dollars intervient alors que le secteur se consolide, alimenté par le désir des conseils d'administration d'avoir une présence plus importante et mondiale pour attirer les capitaux des investisseurs.

Victory, qui a effectué plusieurs achats ces dernières années, propose désormais 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus. Elle avait auparavant proposé 30 dollars en espèces et 0,35 de ses actions.

"Les 10 dollars supplémentaires en espèces par action dans la proposition améliorée offrent une certitude nettement plus grande aux actionnaires de Janus Henderson", a déclaré Victory.

"Je serais surpris que Janus décide de refuser l'accord révisé de Victory Capital", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions de Victory.

"Victory dispose d'un manuel de fusions et d'acquisitions éprouvé pour des acquisitions de ce type, où les gestionnaires conservent une grande autonomie. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas chez Trian."

En décembre, Janus a accepté un rachat par Trian et General Catalyst, après cinq ans d'efforts de la part de Peltz, qui avait commencé par une campagne d'activisme.

Les actions de Janus ont augmenté de 2,7 % mardi, tandis que celles de Victory ont progressé de 1,9 %.

Janus s'est refusé à tout commentaire. Trian et General Catalyst n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

VICTORY RÉPOND AUX INQUIÉTUDES DE JANUS Le directeur général de Victory, David Brown, a déclaré que la société n'était pas d'accord avec les risques associés à sa proposition, précédemment cités par le comité spécial de Janus.

La semaine dernière, Janus avait cité plusieurs facteurs, notamment l'incertitude quant à l'obtention du consentement requis de 75 % des clients de Januset le risque d'attrition compte tenu des objectifs de synergie de l'offre.

Victory a déclaré qu'elle était convaincue d'atteindre le seuil de 75 %, compte tenu des résultats obtenus lors de ses récentes acquisitions. Elle a également réfuté les inquiétudes concernant la rétention des employés.

"Dans nos transactions précédentes, les pourcentages de consentement des clients à la clôture étaient supérieurs à 95 %. Nous avons également conservé des professionnels de l'investissement clés lors d'acquisitions antérieures", a déclaré Victory.