Victoria's Secret entame un examen de sa marque non essentielle, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

5 mars - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO N> en baisse de ~4% à 57,30 $ en pré-marché

** VSCO entame un examen stratégique de sa marque de vêtements non essentielle, DailyLook, afin de se concentrer davantage sur ses marques principales, Victoria's Secret et PINK

** La société déclare qu'elle continue d'évaluer les activités d'Adore Me et qu'elle étudie les possibilités de les optimiser dans le cadre d'un portefeuille plus large

** Prévoit des ventes annuelles supérieures aux estimations, misant sur les efforts de marketing pour stimuler la demande

** Prévisions de ventes pour l'exercice 2026 entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 6,80 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 2,27 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 2,23 milliards de dollars ** Bénéfice net ajusté de 2,77 $ par action au quatrième trimestre , par rapport aux estimations de 2,52 $ par action

** Malgré l'optimisme du trimestre de VSCO et la perspective d'un chiffre d'affaires annuel élevé, les attentes avaient augmenté, ce qui explique la pression pré-marché, déclare Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities

** A la dernière clôture, l'action a progressé de près de 11 % depuis le début de l'année