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Victoria's Secret en plein essor : son redressement alimente des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 10)

L'action de Victoria's Secret VSXY.N a bondi de 42 % en début de séance mardi, le distributeur de lingerie ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels après avoir affiché une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel pour l'ensemble de ses marques, y compris PINK. Ces prévisions optimistes soulignent les efforts de la directrice générale Hillary Super pour enrayer plusieurs années de baisse des ventes en limitant les remises et en renouant avec son ancienne image "sexy".

La société a relancé son célèbre défilé annuel après une pause de six ans et a annoncé en mai qu'elle changerait son symbole boursier à la Bourse de New York, passant de "VSCO" à "VSXY", affirmant que "le sexy a toujours fait partie de notre ADN".

"Victoria's Secret, PINK et Beauty gagnent en pertinence culturelle et élargissent leur base de clients, et nous avons un solide pipeline de lancements de produits, de partenariats et d'événements de marque à venir", a déclaré mardi Hillary Super, qui a pris ses fonctions en 2024. Ces résultats ont également mis en évidence une bifurcation des dépenses de consommation aux États-Unis: les consommateurs à revenus élevés continuent de dépenser pour des articles discrétionnaires et "agréables à posséder", tandis que les ménages à faibles revenus réduisent leurs dépenses sous la pression inflationniste persistante et l'incertitude économique. Les investisseurs ont salué les efforts de redressement. Les actions de Victoria's Secret ont presque triplé au cours des 12 derniers mois. Elles s'échangeaient à 76,99 dollars (XX,XX euros) mardi. Environ 19 % des actions de la société disponibles sur le marché sont vendues à découvert, selon les données d'Ortex, un niveau élevé qui, selon certains analystes, pourrait exposer le titre à un "short squeeze".

Victoria's Secret table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 7,03 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) et 7,13 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour l'exercice 2026, contre une fourchette précédente de 6,85 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) à 6,95 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). La société, qui tente de repousser la pression exercée par l'investisseur activiste , prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 550 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) et 580 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), contre une prévision antérieure de 430 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) à 460 millions de dollars (XX,XX millions d'euros). La société s'attend également à subir un impact des droits de douane d'environ 15 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) au cours du trimestre actuel.

"L'équipe de direction et les stratégies commencent à porter leurs fruits grâce à une gamme de produits en constante évolution pour toutes les marques, soutenue par une communication améliorée et une stratégie de storytelling plus efficace", a déclaré Dana Telsey, de Telsey Advisory. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 2 mai, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de croissance pour la société et dépassant les estimations de 1,52 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données de LSEG. Victoria's Secret a également annoncé un bénéfice ajusté de 60 cents par action, bien supérieur aux estimations de 30 cents.

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VICTORIA'S SECRT
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