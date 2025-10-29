 Aller au contenu principal
Victoria's Secret bondit après le relèvement d'UBS à « acheter » et une forte augmentation de l'objectif de cours à son plus haut niveau de consensus
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N ont augmenté de 7,1 % à 36,98 $, atteignant un plus haut de neuf mois, après qu'UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter".

** La société de courtage a relevé l'objectif de cours de 25 $ à 46 $, son plus haut niveau de consensus, selon LSEG, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 33 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** L'analyste d'UBS Mauricio Serna a déclaré qu'il était de plus en plus convaincu de la capacité de la direction à repositionner les marques Victoria's Secret et PINK, ce qui « devrait conduire à une croissance soutenue des ventes comparables après plusieurs années de baisse ».

** La combinaison d'une croissance des ventes de +3,5 %, de l'effet de levier des coûts fixes et du déploiement du flux de trésorerie disponible pour le remboursement de la dette et les rachats d'actions devrait conduire à un TCAC du BPA de 21 % sur 4 ans jusqu'à l'exercice 29E, selon M. Serna.

** Alors que les vents contraires liés aux tarifs prévalent à court terme, Serna estime que l'exercice 2025 marquera le point bas de la marge d'exploitation et des bénéfices de VSCO, ajoutant qu'il s'attend à ce que des résultats supérieurs aux attentes en matière de BPA au cours des 12 prochains mois catalysent l'action. ** En août, VSCO a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année , en soulignant les innovations de produits à travers ses marques Victoria's Secret et PINK.

** Aujourd'hui, sur 10 analystes couvrant VSCO, 3 considèrent l'action comme un « fort achat » ou un « achat », 5 la maintiennent à « conserver » et 2 recommandent de la « vendre »; l'objectif de cours médian est de 28 $, en hausse par rapport à 24 $ il y a un mois.

** Suite à la progression de la séance, l'action a bondi d'environ 90 % au cours des trois derniers mois, ce qui la laisse en baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

VICTORIA'S SECRT
37,336 USD NYSE +8,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 17:06:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

