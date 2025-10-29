Victoria's Secret bondit après le relèvement d'UBS à « acheter » et une forte augmentation de l'objectif de cours à son plus haut niveau de consensus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N ont augmenté de 7,1 % à 36,98 $, atteignant un plus haut de neuf mois, après qu'UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter".

** La société de courtage a relevé l'objectif de cours de 25 $ à 46 $, son plus haut niveau de consensus, selon LSEG, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 33 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** L'analyste d'UBS Mauricio Serna a déclaré qu'il était de plus en plus convaincu de la capacité de la direction à repositionner les marques Victoria's Secret et PINK, ce qui « devrait conduire à une croissance soutenue des ventes comparables après plusieurs années de baisse ».

** La combinaison d'une croissance des ventes de +3,5 %, de l'effet de levier des coûts fixes et du déploiement du flux de trésorerie disponible pour le remboursement de la dette et les rachats d'actions devrait conduire à un TCAC du BPA de 21 % sur 4 ans jusqu'à l'exercice 29E, selon M. Serna.

** Alors que les vents contraires liés aux tarifs prévalent à court terme, Serna estime que l'exercice 2025 marquera le point bas de la marge d'exploitation et des bénéfices de VSCO, ajoutant qu'il s'attend à ce que des résultats supérieurs aux attentes en matière de BPA au cours des 12 prochains mois catalysent l'action. ** En août, VSCO a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année , en soulignant les innovations de produits à travers ses marques Victoria's Secret et PINK.

** Aujourd'hui, sur 10 analystes couvrant VSCO, 3 considèrent l'action comme un « fort achat » ou un « achat », 5 la maintiennent à « conserver » et 2 recommandent de la « vendre »; l'objectif de cours médian est de 28 $, en hausse par rapport à 24 $ il y a un mois.

** Suite à la progression de la séance, l'action a bondi d'environ 90 % au cours des trois derniers mois, ce qui la laisse en baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année.