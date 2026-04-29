VICI revoit à la hausse ses prévisions annuelles d'AFFO concernant ses investissements immobiliers expérientiels

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VICI Properties VICI.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ajustés pour 2026 , misant sur les investissements dans l'immobilier expérientiel pour stimuler la croissance.

* La société prévoit que son FFO ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situera entre 2,44 et 2,47 dollars, contre une projection antérieure de 2,42 à 2,45 dollars.

* Le portefeuille de VICI, qui comprend des casinos tels que le Caesars Palace CZR.O et le MGM Grand MGM.N à Las Vegas, lui permet de tirer parti de la préférence croissante des consommateurs pour les expériences plutôt que pour les biens matériels.

* Au-delà des casinos, la société d'investissement immobilier s'est diversifiée dans d'autres actifs de loisirs et de divertissement, notamment des bowlings, des centres de bien-être, des parcs aquatiques couverts et des terrains de golf.

* La société d'investissement immobilier spécialisée dans l'hôtellerie et le divertissement a annoncé un FFO ajusté de 61 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 66 cents par action.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à environ 1,02 milliard de dollars, soit une hausse de 3,5 % par rapport à la même période l'année dernière.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 1,02 milliard de dollars.