Charles III professe sa "solidarité" avec les États-Unis au mémorial du 11-Septembre

Le roi Charles III et la reine Camilla déposent des fleurs lors de leur visite au mémorial du 11-Septembre aux côtés de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg (g), le 29 avril 2026 ( POOL / Samir HUSSEIN )

Le roi Charles III a déclaré sa "solidarité indéfectible avec le peuple américain" mercredi au mémorial du 11-Septembre à New York, dans le cadre d'une visite d'État visant à apaiser les tensions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Au troisième jour de cette visite débutée à Washington aux côtés de Donald Trump et devant le Congrès américain, le souverain et la reine Camilla ont déposé une gerbe au mémorial des attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3.000 morts il y a 25 ans.

Le maire de New York, Zohran Mamdani (g), salue le roi Charles III lors d'une visite au mémorial du 11-Septembre, le 29 avril 2026 à New York ( POOL / Yuki Iwamura )

Les fleurs blanches étaient accompagnées d'une note manuscrite du souverain, exprimant sa "solidarité indéfectible avec le peuple américain face à cette perte immense".

Le couple a ensuite rencontré des secouristes, des familles de victimes et des ONG.

Cette cérémonie a aussi été l'occasion d'un court échange chaleureux avec le nouveau maire socialiste de New York, Zohran Mamdani.

Aucun échange privé n'était en revanche prévu entre les deux hommes, a précisé l'édile en début de semaine.

- "Plus forts ensemble" -

Le dernier temps fort a eu lieu en fin de journée, dans les locaux de la maison britannique d'enchères Christie's, où le chef d'Etat a participé, avec son épouse, à un gala consacré à son association d'aide à la jeunesse "The King's Trust".

S'exprimant sur les liens culturels transatlantiques, il a parlé d'une "relation fondée sur une créativité, un esprit d'entreprise et des valeurs communes, qui nous rappelle que nous sommes véritablement plus forts ensemble".

Le roi Charles III prend la parole lors d'une réception chez Christie's à New York le 29 avril 2026 ( POOL / Spencer Platt )

La papesse britannique de la mode Anna Wintour, les créatrices britannique Stella McCartney et italienne Donatella Versace ou encore le chanteur américain Lionel Ritchie étaient dans l'assistance.

Un peu plus tôt, le roi a participé à un événement centré sur la coopération économique entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, en présence notamment de Ruth Porat, dirigeante d'Alphabet (la société mère de Google), et Stephen Schwarzman, du fonds d'investissement Blackstone.

Les échanges se sont tenus autour de canapés aux saveurs typiquement britanniques... bœuf Wellington et fish and chips !

Il a également rencontré une association créant des fermes urbaines dans l'arrondissement historiquement défavorisé de Harlem. Et nourri des poules avec les enfants du quartier.

Le roi Charles III (c) nourrit des poules en compagnie d'enfants lors d'un événement organisé par l'association à but non lucratif Harlem Grown à New York, le 29 avril 2026 ( POOL / Angelina Katsanis )

Camilla, elle, s'est rendue à la bibliothèque municipale de New York pour un événement culturel avec notamment l'auteur américain de polars Harlan Coben et l'actrice américaine Sarah Jessica Parker.

Elle a rendu hommage à Winnie l'ourson, dont on célèbre le 100e anniversaire, avec une lecture à des enfants et en offrant à la bibliothèque un jouet à l'effigie de Petit Gourou, un des personnages de cet univers.

Elle a également rencontré des acteurs locaux de la lutte contre les violences conjugales.

- "Relation spéciale" -

La reine Camilla et la papesse de la mode Anna Wintour à la bibliothèque municipale de New York le 29 avril 2026 ( POOL / Chris Jackson )

Le couple royal reviendra jeudi à Washington, avant de se rendre sur le territoire britannique des Bermudes.

Cette visite d'Etat doit aider à recoller les morceaux d'une "relation spéciale" fissurée par les désaccords politiques entre Donald Trump et le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, à propos de la guerre en Iran.

Le président américain Donald Trump, la Première dame Melania Trump, le roi Charles III et la reine Camilla saluent la foule lors d'une cérémonie d'accueil sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, le 28 avril 2026 ( POOL / Henry NICHOLLS )

Le président américain a par ailleurs laissé planer mi-avril la menace d'un retrait des Etats-Unis de l'accord avec Londres sur les droits de douane, son arme économique favorite.

En cette année du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance par laquelle des colonies britanniques sont devenues les Etats-Unis d'Amérique, il a tout de même affiché sa fascination pour la monarchie en recevant Charles III avec tous les honneurs: militaires en tenue d'apparat, fanfare, 21 coups de canon et survol de la Maison Blanche par des avions de combat.

Dans un rare discours devant le Congrès américain mardi, Charles III a, lui, exhorté les deux pays à défendre leurs valeurs communes et à résister aux appels à se replier "toujours davantage sur eux-mêmes".