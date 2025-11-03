Vicat résiste au troisième trimestre et confirme ses prévisions annuelles

(AOF) - Vicat a dévoilé un chiffre d’affaires de 992 millions d’euros au troisième trimestre, soit une progression de 4,9% à périmètre et change constants ou de 1,4% en base publiée, en raison de l’évolution défavorable des taux de change. Sur neuf mois, ces variations sont respectivement de +1,8 et -1,3%, pour des revenus totaux de 2,878 milliards d’euros. Sur la période de juillet à septembre, l’activité a été particulièrement dynamique en Europe hors France (+9,7%), et dans la zone Méditerranée (+22,2%) tandis que dans l’Hexagone, le principal marché du groupe, elle a connu une croissance de 1,1%.

En revanche, des replis ont été enregistrés pour les Amériques (-6,2%) et l'Asie (-6,2%).

Pour l'ensemble de son exercice, l'acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés a confirmé ses objectifs financiers : une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre et change constants, et, dans les mêmes conditions, une hausse comprise entre 2 et 5% de l'Ebitda.

Points clés

- 3 ème cimentier mondial né en 1817 et présent dans 12 pays ;

- Ventes de 3,9 Mds€ réparties entre le ciment (56 %), le béton & granulats (34 %) et les autres produits & services ;

- Positions fortes en France, premier marché (31 % des ventes), devant les Etats-Unis (25 %), la Suisse & l’Italie (10 %), l’Asie (14 %), la Méditerranée (12 %) et l’Afrique de l’ouest (10 %) ;

-Modèle d’affaires :

- équilibre géographique des activités,

- implantation verticale des sites et performance des outils de productions,

- gestion du patrimoine industriel « en bon père de famille » et continuité du contrôle familial ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice (61,6 % et 3/4 des droits de vote), Jacques Merceron-Vicat étant président d’honneur et Guy Sidos président directeur général du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- patrimoine industriel moderne et rentable (le plus rentable du secteur),

- priorité à l’autofinancement libre et à la baisse de l’endettement visant un effet de levier de 1,3 fin 2025, après les lourds investissements industriels de la période 2019-2023 ;

- innovation au service de la transition énergétique avec utilisation exclusive des process et brevets créés en interne ;

- Stratégie environnementale axée sur la réduction de l’impact carbone :

- engagement de 800 M€ d’investissements pour le climat entre 2020 et 2030,

- propriété de 4,7 Mt de droits d’émission de CO2, valorisés à hauteur de 372 M€, d’où une flexibilité de financement des investissements dans la capture et réduction de CO2,

- déploiement de l’initiative « du bas carbone au zéro carbone » dans 2 sites industriels français et californien,

- ligne de crédit indexée sur des critères ESG,

- Croissance des réserves géologiques correspondant à plus de 100 ans de production ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 1,6 M€ à fin juin donnant effet de levier de 2 et une trésorerie de 523 M€.

Défis

- Retour de la marge opérationnelle aux niveaux de 2021, avant inflation sous-jacente persistante des coûts, énergétiques notamment, et impact négatif des parités euro/livres turque et égyptienne ;

- En France, impact négatif sur le chiffre d’affaires de la crise du marché immobilier résidentiel ;

- Retombées de la modernisation du fourneau au Sénégal ;

- Après une croissance de 4,8 % des ventes, tirées par les Etats-Unis et les pays émergents, et de 10,2 % du résultat net au 1 er semestre, objectifs 2024 d’une croissance des revenus et du bénéfice opérationnel, d’investissements de 325 M€ et d’un effet de levier de la dette de 1,3 ;

- Dividende 2023 de 2 €.