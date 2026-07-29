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Vicat relève ses objectifs, Ebitda meilleur que prévu au S1
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 18:29
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Vicat VCTP.PA a relevé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après un Ebitda supérieur aux attentes au premier semestre, porté par les hausses de prix, la reprise des volumes aux États-Unis et la dynamique des pays émergents.

Le cimentier français prévoit désormais sur une croissance de 7% à 9% du chiffre d'affaires tout comme de l'Ebitda, à périmètre et change constants, tandis qu'il tablait précédemment sur une "croissance modérée" pour ces deux métriques.

Sur les six premiers mois de l'année, l'Ebitda est ressorti en hausse organique de 13,6% à périmètre et change constants sur un an, à 367 millions d'euros.

Ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 347 millions d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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