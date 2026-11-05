Vicat profite du rebond américain et du dynamisme des marchés émergents

Vicat a enregistré une forte progression de son activité au troisième trimestre 2026, soutenue par la reprise du marché américain, le dynamisme des pays émergents et une évolution favorable des prix de vente. Fort de cette performance, le cimentier français rehausse son objectif annuel de chiffre d'affaires tout en confirmant ses ambitions de rentabilité.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,087 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 9,6 % en données publiées et de 10,2 % à périmètre et taux de change constants. Cette croissance a été principalement portée par l'activité Ciment, dont les revenus ont progressé de 12,9 %, grâce à l'augmentation des volumes et à une politique tarifaire favorable. Les divisions Béton & Granulats et Autres Produits & Services ont également contribué à cette dynamique, avec des hausses respectives de 6,4 % et 3,9 %.

Sur le plan géographique, Vicat a bénéficié de la poursuite du redressement de ses activités aux États-Unis et d'une croissance soutenue dans les pays émergents, notamment au Brésil, en Turquie et en Afrique, tandis que l'Inde a montré des signes d'amélioration. En Europe, le ralentissement de l'activité a été en partie compensé par les augmentations de prix, qui ont également permis d'atténuer les effets de la hausse des coûts énergétiques.

Dans ce contexte, le groupe a relevé sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2026, désormais comprise entre 8 % et 10 %, contre une fourchette précédente de 7 % à 9 %. Il a parallèlement confirmé son objectif de progression de l'EBITDA de 7 % à 9 %, ainsi que son enveloppe d'investissements industriels nets d'environ 290 millions d'euros.

Vicat anticipe néanmoins une croissance de son EBITDA plus modérée au second semestre, pénalisée par le renchérissement de l'énergie, des coûts de maintenance encore élevés dans certaines régions et des bases de comparaison moins favorables.

Sur le plan stratégique, le cimentier poursuit son renforcement en France avec un projet d'acquisition des actifs de CEMEX dans le Sud-Est, dans les activités de béton et de granulats. Le groupe réaffirme par ailleurs son objectif de maintenir une marge d'EBITDA d'au moins 20 % sur la période 2025-2027, tout en préservant une structure financière solide.