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Vicat-Prévision de CA 2026 relevée avec la performance des pays émergents et la reprise aux USA
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 18:25

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Vicat VCTP.PA a relevé jeudi son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, le groupe citant un bon niveau d'activité au troisième trimestre, tiré par la performance des pays émergents et la reprise aux Etats-Unis.

Le cimentier français anticipe désormais une croissance de 8% à 10% à périmètre et change constants de son chiffre d'affaires, contre une estimation précédente comprise entre 7% et 9%. Le Groupe confirme par ailleurs son objectif de croissance de l'Ebitda et d'investissements industriels nets pour 2026.

"Le troisième trimestre confirme la solide dynamique de croissance du groupe, portée par la reprise aux États-Unis, la bonne performance des pays émergents ainsi que par les hausses de prix mises en œuvre afin de compenser l’inflation des coûts de l’énergie", souligne Guy Sidos, président-directeur général, cité dans un communiqué.

Vicat fait état d'une croissance de 10,2% à périmètre et change constants de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui atteint 1,09 milliard d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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