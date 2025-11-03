 Aller au contenu principal
Vicat, Oeneo, Delfingen, Bénéteau ... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 03/11/2025 à 18:28

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Bénéteau

Au troisième trimestre, le repli du chiffre d'affaires de Bénéteau a été limité avec une baisse de 3%, à taux de change constant, à 170,7 millions d'euros. Au premier semestre, il avait reculé de 27%. Au total sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus du fabricant de bateaux se sont affaissés de 21,4%, toujours à change constant, pour un total de 574,4 millions d'euros. Le groupe explique que le marché du nautisme est toujours affecté par un contexte macro-économique incertain.

Coface

Coface a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 52,1 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 20,4%. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a reculé de 20,3% à 80,1 millions d'euros. Il a baissé de 21,9%, hors impact des changes. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 6,8 points sur un an, à 73,9%. Le ratio de sinistralité net a progressé à 38,5% contre 36,4% au troisième trimestre 2024. Le ratio de coûts est, lui, passé en un an, de 29,8% à 34,6%.

Delfingen

Entre juillet et septembre, Delfingen a généré un chiffre d'affaires de 95,4 millions d'euros, en baisse de 4,7%, ou de 1,1% en organique. Dans le détail, l'activité Industrie a connu une croissance de 8,9%, tandis que celle de l'Automobile a reculé de 7,2%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste mondial dans les solutions de protection des câblages électriques a vu ses revenus reculer de 4,4%, ou de 2,8% en organique, à 310,6 millions d'euros.

Hipay

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hopscotch

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Oeneo

Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, Oeneo réalise un chiffre d'affaires au premier semestre de l'exercice 2025-2026 de 140,3 millions d'euros, en recul de 8% à taux de change constant. La faiblesse de la consommation mondiale et des vendanges 2025 incitent les clients et les distributeurs, déjà confrontés à des stocks élevés, à réduire leurs niveaux de commandes.

Rubis

L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Vicat

Vicat a dévoilé un chiffre d'affaires de 992 millions d'euros au troisième trimestre, soit une progression de 4,9% à périmètre et change constants ou de 1,4% en base publiée, en raison de l'évolution défavorable des taux de change. Sur neuf mois, ces variations sont respectivement de +1,8 et -1,3%, pour des revenus totaux de 2,878 milliards d'euros. Sur la période de juillet à septembre, l'activité a été particulièrement dynamique en Europe hors France (+9,7%), et dans la zone Méditerranée (+22,2%) tandis que dans l'Hexagone, le principal marché du groupe, elle a connu une croissance de 1,1%.

