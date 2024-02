Vicat : les signaux sont au vert

(AOF) - Vicat, groupe spécialiste de la production de ciment, de béton & granulats, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort notamment un résultat net part du groupe de 258 millions d'euros, en amélioration de 65,6% en base publiée. Son Ebitda s'affiche en progression en 2023,, passant de 570 millions d'euros, à 740 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe Vicat atteint 3,937 milliards d'euros, en hausse de 8,1% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à 19,6% à périmètre et change constants

En 2024, le groupe s'attend à une poursuite de la progression de son chiffre d'affaires, soutenue par la croissance aux Etats-Unis, par la résilience des marchés émergents, et ce compte tenu de la faiblesse du secteur résidentiel en Europe.

L'Ebitda généré par le Groupe en 2024 devrait être supérieur à celui de 2023.

En 2024, les investissements industriels devraient s'établir à environ 325 millions d'euros compte tenu d'un décalage de décaissements relatif à la construction du nouveau four au Sénégal sur 2024. L'enveloppe d'investissements cumulée 2023 et 2024 reste inchangée.

La progression de l'Ebitda, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la discipline en matière d'investissements permettront une nouvelle réduction de l'endettement net du groupe.

Par ailleurs, le conseil d'administration de Vicat a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'assemblée générale du 12 avril, la distribution d'un dividende de 2 euros par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.