 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vicat: Le CA en hausse au T1, perspectives pour 2026 confirmées sous réserve du contexte géopolitique
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 19:03

Vicat ‌a fait état lundi d'un ​chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à périmètre et change constants au ​premier trimestre, à 922 millions d'euros, citant ​la stabilisation en ⁠Europe, la reprise aux États‑Unis ‌et une dynamique soutenue dans les pays émergents.

Le cimentier français ​a ‌également confirmé ses perspectives pour ⁠2026, "sous réserve de l’absence d’escalade et de prolongation significative du conflit ⁠au ‌Moyen-Orient, compte tenu de son ⁠impact potentiel sur les coûts ‌de l’énergie et le ⁠contexte macro-économique".

Le groupe avait confirmé ⁠en février ‌ses priorités moyen terme, notamment une ​poursuite du ‌désendettement avec l’atteinte d’un ratio de leverage inférieur ​ou égal à 1,0x à fin 2027 et le ⁠maintien d’un niveau de marge Ebitda au moins égal à 20% sur l’ensemble de la période 2025-2027.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Sophie Louet)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank