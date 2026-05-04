Festival de Cannes: Demi Moore et Chloé Zhao pour un jury au grand complet

L'actrice américaine Demi Moore à Los Angeles, le 15 mars 2026 ( AFP / Jean Baptiste Lacroix )

Fin du casting : à huit jours de son ouverture, le festival de Cannes a dévoilé lundi le jury qui devra désigner la prochaine Palme d'or et compte dans ses rangs la star Demi Moore et la cinéaste chinoise oscarisée Chloé Zhao.

Présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, dont le nom était connu depuis fin février, ce jury de neuf membres aura la lourde tâche de désigner la Palme d'or le 23 mai, à l'issue de la quinzaine cannoise. L'an dernier, la récompense était allée à "Un simple accident" du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi.

Pour départager les 22 films en compétition, Park Chan-wook, cinéaste de l'étrange et du gore, pourra s'appuyer sur un jury très international où figure également l'acteur suédois Stellan Skarsgård, qui s'est illustré dans "Valeur sentimentale" de Joachim Trier, Oscar du meilleur film étranger 2026, aussi bien que dans des blockbusters ("Pirates des Caraïbes", Thor"...).

Tête d'affiche glamour de ce jury, l'Américaine Demi Moore revient sur la Croisette où elle avait fait sensation en 2024 avec "The Substance" de la Française Coralie Fargeat, réflexion gore sur la quête de la jeunesse éternelle qui avait décroché le prix du scénario et marqué le retour au premier plan de cette star des années 1990 ("Ghost", "Proposition indécente"...).

A ses côtés, la productrice et cinéaste s'est, elle, imposée comme une étoile montante du cinéma depuis "Nomadland", qui lui valut l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation en 2021.

Cette cinéaste de 44 ans, qui a quitté sa Chine natale à l'adolescence, s'était essayée au film de superhéros avec "Les Éternels" en 2021 avant de revenir en 2025 à un registre plus intimiste avec "Hamnet", sur le deuil de William Shakespeare et de sa femme Agnes après la mort de leur jeune fils.

- Engagements politiques -

Avec l'Écossais Paul Laverty, le jury cannois compte par ailleurs cette année un scénariste très engagé politiquement qui collabore depuis trente ans avec le réalisateur britannique Ken Loach pour qui il a écrit deux films lauréats de la Palme d'or, "Le Vent se lève" (2006) sur une révolte irlandaise au XXe siècle, et le drame social "Moi, Daniel Blake" en 2016.

Il côtoiera notamment Diego Céspedes, autre cinéaste engagé, lauréat du prix Un Certain Regard à Cannes en 2025 pour son premier film, "Le Mystérieux Regard du flamant rose", sur le combat de femmes transgenres dans le désert chilien.

Le jury cannois met également à l'honneur un acteur qui s'était fait connaître en France dans les années 80. Lauréat du César du meilleur espoir masculin en 1987 pour la comédie "Black mic-mac", l'Ivoirien-américain Isaach De Bankolé avait ensuite noué une collaboration féconde avec Claire Denis ("Chocolat"...) avant de rejoindre les Etats-Unis où il a croisé plusieurs fois la route de Jim Jarmusch ("Ghost Dog", "Coffee and Cigarettes") et où il sera à l'affiche du troisième volet de "Dune".

La réalisatrice et scénariste belge Laura Wandel et l'actrice irlando-éthiopienne Ruth Negga complètent ce jury qui, outre la Palme d'or, décerne de nombreux autres prix (interprétation masculine et féminine, scénario, grand prix...).