Vicat: la filiale US finalise un accord avec le DOE

(CercleFinance.com) - Le groupe Vicat annonce que sa filiale américaine, National Cement Company of California Inc., a finalisé un accord de coopération avec le Department of Energy des États-Unis (DOE) pour le projet Lebec Net Zero (LNZ) dans une cimenterie californienne.



Cet accord prévoit un financement public couvrant jusqu'à 50 % des coûts de la phase 1, soit un maximum de 500 millions de dollars.



Le projet vise à réduire les émissions de CO₂ de la cimenterie d'environ 950 000 tonnes par an grâce à un dispositif de capture, transport et stockage du carbone, à l'utilisation de combustibles alternatifs issus de déchets agricoles, et à la production de ciment à base d'argiles activées. L'objectif est de produire un ciment neutre en carbone.



La première phase inclut une étude d'ingénierie préliminaire et la mise en place d'un comité pour dialoguer avec les communautés locales, prévue jusqu'en 2026.







