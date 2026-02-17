Vicat : grosse rupture en 'gap' sous 72,4E
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:00
Vicat va devoir préserver le palier des soutien des 64,5E(qui coïncide avec la MM200), au risque de décrocher jusque vers 59E.
Valeurs associées
|67,7000 EUR
|Euronext Paris
|-7,64%
