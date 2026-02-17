 Aller au contenu principal
Vicat : grosse rupture en 'gap' sous 72,4E
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:00

Vicat valide une alerte à la baisse via une grosse rupture en 'gap' sous 72,4E : le titre enfonce dans la foulée la MM100 qui gravite vers 70,5E et effectue le comblement du "gap" des 66,5E du 21 novembre.
Vicat va devoir préserver le palier des soutien des 64,5E(qui coïncide avec la MM200), au risque de décrocher jusque vers 59E.

VICAT
67,7000 EUR Euronext Paris -7,64%
