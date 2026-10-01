Vicat envisage d'acquérir des filiales du groupe Cemex dans le sud-est de la France

Vicat VCTP.PA a annoncé jeudi être engagé dans un processus d’acquisitions des filiales de béton prêt à l'emploi et granulats du groupe Cemex dans le sud-est de la France, exploitant un réseau de 48 centrales à béton et de 9 carrières de granulats.

Tenant compte de cette acquisition, dont la finalisation devrait intervenir avant la fin de l'année 2026, Vicat se fixe un nouvel objectif de levier financier compris entre 1,3x et 1,5x sur la période 2026-2027, précise le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)