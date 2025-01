Vicat: en tête du SBF, Barclays juge le titre intéressant information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 14:19









(CercleFinance.com) - L'action Vicat signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 jeudi à la Bourse de Paris, Barclays jugeant le titre intéressant au regard de l'écart de valorisation affichée par rapport à ses concurrents.



Vers 14h10, le titre du groupe cimentier progresse de 3,7%, contre un gain de 0,3% au même instant pour le SBF.



Dans une note, Barclays estime que le différentiel de valorisation existant avec ses comparables - illustré par une sous-performance de 25 points de pourcentage l'an dernier - n'est pas justifié.



S'il reconnaît que le flux de trésorerie de l'entreprise (FCF) a peiné à décoller depuis 2021, suite à la crise du Covid, le bureau d'études estime que la situation pourrait bientôt s'améliorer alors que les investissements récemment réalisés au Sénégal devraient porter leurs fruits.



L'analyste relève en conséquence sa recommandation sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 41 à 47 euros.





Valeurs associées VICAT 40,05 EUR Euronext Paris +2,96%