Vicat confirme ses objectifs 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Vicat au troisième trimestre 2024 a atteint 979 millions d’euros, en progression de 0,7% à périmètre et change constants et en baisse de 6,6% en base publiée, impacté par l’évolution négative des taux de changes et par un effet de base défavorable. Avec une croissance de 26,8% à périmètre et à change constants, le chiffre d’affaires du groupe au troisième trimestre 2023 avait été marqué par des niveaux élevés d’activité, notamment aux Etats Unis et en Inde.

Sur le troisième trimestre 2024, l'activité Ciment est caractérisée par un repli des volumes de 4,7%, en baisse particulièrement en Inde.

En 2024, le groupe s'attend à une croissance limitée de son chiffre d'affaires à taux de change constant soutenue par la croissance aux Etats-Unis, par la résilience des marchés émergents, et ce compte tenu de la faiblesse du secteur résidentiel en Europe et de l'affaiblissement persistant des devises émergentes, principalement en zone méditerranée.

Le groupe confirme, pour l'ensemble de l'année une progression de l'Ebitda 2024 comprise entre 3 et 8%.

En 2024, les investissements industriels net décaissés du groupe devraient s'établir à environ 325 millions d'euros.

La progression de l'Ebitda, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la discipline en matière d'investissements permettront une nouvelle réduction de l'endettement net du groupe.

Ainsi, le groupe se fixe pour objectif de réduire le ratio de leverage à un niveau inférieur à 1,7 à fin 2024 et inférieur à 1,3 à fin 2025.

