Vicat: chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 3,3% à pcc

(CercleFinance.com) - Vicat annonce que son chiffre d'affaires a atteint 2916 ME au cours des neuf premiers mois de l'année, en recul de 1,5% en publié et en hausse de 3,3% à périmètre et change constant (pcc) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, à pcc, l'activité est à -5,6% en France, à +3,4% en Europe (hors France), à +6,5% dans les Amériques, -3,6% en Asie, +32,1% en Méditerranée et -1,8% en Afrique.



Ainsi, 'la croissance aux Etats-Unis et la résilience des pays émergents compensent les niveaux historiquement faibles de l'activité en Europe', souligne Guy Sidos, p.d.-g.



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe du 3èmetrimestre 2024 a atteint 979 millions d'euros, en progression de +0,7% à pcc et en baisse de -6,6% en base publiée, impacté par l'évolution négative des taux de changes et par un effet de base défavorable.



En 2024, le Groupe s'attend àune 'croissance limitée' de son chiffre d'affaires à taux de change constant, avec une progression de l'EBITDA 2024 comprise entre 3 et 8%. Par ailleurs, lesinvestissements industrielsnet décaissésdu Groupe devraient s'établir à environ 325 millions d'euros.



Enfin, le Groupe se fixe pour objectif de réduire le ratio deleverageà un niveau inférieur à 1,7x à fin 2024 et inférieur à 1,3x à fin 2025.





