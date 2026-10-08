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Viatris va acquérir Pacira Biosciences dans le cadre d'une opération de 1,65 milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Viatris VTRS.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Pacira Biosciences PCRX.O pour 1,65 milliard de dollars, ajoutant ainsi les produits de ce fabricant spécialisé dans le traitement de la douleur à son portefeuille, dans le cadre de sa stratégie visant à développer son activité dans le domaine des médicaments innovants.

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VIATRIS
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