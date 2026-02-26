 Aller au contenu principal
Viatris chute en raison de prévisions de bénéfices à la baisse pour 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant de Viagra et de Xanax Viatris VTRS.O chutent de 3,6 % à 15,5 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté 2026 compris entre 2,33 et 2,47 dollars par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 2,49 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société a enregistré des revenus de 3,70 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 3,53 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice ajusté de 57 cents pour le quatrième trimestre, contre 53 cents estimés

** VTRS a déclaré dans son communiqué de résultats qu'elle s'attend à des décisions réglementaires pour six produits cette année

** L'action VTRS a augmenté de 29,2 % depuis le début de l'année

