Via Transportation, les actionnaires lèvent 493 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise technologique Via Transportation VIA.N , ainsi que certains investisseurs existants, ont levé 492,9 millions de dollars lors de leur introduction en bourse aux États-Unis jeudi, devenant ainsi la dernière entreprise à rejoindre le rebond de l'activité pour les nouvelles introductions en bourse en septembre.