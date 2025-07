VF Corporation dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - VF Corporation flambe d'environ 15% en avant-Bourse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à une légère hausse de la demande pour ses vêtements et chaussures. Le groupe américain, qui détient notamment les marques Vans, Supreme, Timberland et The North Face, a annoncé des revenus supérieurs aux attentes, stables à 1,76 milliard de dollars (contre une baisse de 3 à 5%), pour une perte ajustée par action de 24 cents à comparer à un consensus de -34 cents.

The North Face (+6 %) et Timberland (+11 %) ont enregistré des hausses, tandis que le chiffre d'affaires de Vans a diminué de 14 %.

La perte d'exploitation ajustée s'élève à 55,8 millions de dollars, contre 104,7 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent, alors qu'une perte comprise entre 110 et 125 millions de dollars était attendue.

"Nos performances ont dépassé nos attentes et nos prévisions au premier trimestre 2026, améliorant notre tendance de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière pour atteindre la stabilité tout en livrant un résultat bien plus solide," a déclaré Bracken Darrell, Président et PDG de VF Corp. "Alors que je franchis le cap des deux ans dans mon rôle de PDG, nous sommes sur la bonne voie avec la transformation de VF. Nous réduisons les coûts, améliorons les marges, diminuons la dette et transformons l'organisation."

