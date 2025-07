SES: objectifs 2025 confirmés à l'issue du premier semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:17









(Zonebourse.com) - SES a confirmé jeudi ses objectifs annuels après avoir dégagé sur le deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes.



L'opérateur luxembourgeois de satellites indique dans un communiqué que son Ebitda ajusté a atteint 258 millions sur la période allant d'avril à juin, contre 236 millions un an plus tôt, une performance au-dessus des attentes du marché sur la base du consensus de 231 millions d'euros fourni par l'entreprise.



Sur la période, ses revenus ont toutefois reculé à 469 millions d'euros, à comparer avec 480 millions au deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse toutefois la prévision moyenne de 464 millions établie par le marché.



'Le premier semestre 2025 a été marqué par de solides performances opérationnelles et financières', s'est félicité Adel Al-Saleh, le directeur général du groupe.



'Grâce à l'exécution rigoureuse de notre stratégie et à une dynamique commerciale soutenue, nous avons stabilisé le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté, et nous sommes résolument sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers réaffirmés pour l'ensemble de l'exercice 2025', a-t-il souligné.



SES rappelle qu'il prévoit pour cette année un chiffre d'affaires 'stable' pour un résultat Ebitda ajusté 'globalement stable' par rapport à 2024.



L'acquisition d'Intelsat, finalisée le 17 juillet, est censée constituer une étape clé dans l'histoire de la société en lui permettant de devenir un acteur mondial encore plus puissant, véritablement multi-orbite et tourné vers l'avenir, avec une position unique en vue de proposer des solutions de bout en bout sur des segments à forte croissance.



Le titre cédait malgré tout plus de 2% en Bourse ce jeudi après avoir bondi de plus de 95% depuis le début de l'année.





