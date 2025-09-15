 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VF Corp vend Dickies à Bluestar Alliance pour 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du conseiller financier d'UBS au paragraphe 9)

Le propriétaire de Vans, VF Corp

VFC.N , vendra sa marque de vêtements de travail Dickies pour 600 millions de dollars en espèces à la société de gestion de marques Bluestar Alliance, a-t-il déclaré lundi.

Les actions de VF ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse. L'opération intervient alors que le fabricant de vêtements est en plein redressement et qu'il doit faire face à une incertitude économique croissante.

Dickies, que VF a acheté pour environ 820 millions de dollars en 2017, est confronté à une baisse persistante des ventes depuis plus d'un an.

"Nous évaluons continuellement notre portefeuille et cette transaction nous permettra de réduire notre niveau d'endettement net et sera relutive pour notre croissance sur une base pro forma", a déclaré le directeur général de VF, Bracken Darrell.

VF, comme d'autres détaillants qui dépendent fortement de la fabrication en Asie du Sud-Est, a pris des mesures pour atténuer l'impact des droits de douane américains, notamment en travaillant avec ses fournisseurs pour réduire les coûts.

Le Viêt Nam, le Bangladesh, le Cambodge et l'Indonésie représentent la majeure partie des 85 % de produits provenant de l'Asie du Sud-Est et des Amériques, tandis que moins de 2 % proviennent de Chine.

Lundi, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la transaction concernant Dickies soit finalisée d'ici la fin de l'année.

UBS est le conseiller financier de VF.

Bluestar Alliance possède et gère une variété de marques grand public, dont la marque de streetwear de luxe Palm Angels.

Fusions / Acquisitions

