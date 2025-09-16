VF Corp dégringole après que Stifel l'ait rétrogradé à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de VF Corp VFC.N sont en baisse d'environ 1 % à 14,52 $ avant le marché

** La maison de courtage Stifel rétrograde l'action de "acheter" à "conserver", citant l'équilibre risque/récompense dans les actions

** La vente de 600 millions de dollars de Dickies devrait alléger les contraintes de capital

** "... une hausse des actions nécessite une confiance dans l'accélération des fondamentaux qui, selon nous, pourrait avoir lieu dans un an", indique la société de courtage

** Augmente également le PT à 16 $ de 15 $, en pariant sur le résultat de la cession

** Six des 24 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 15 comme "conservée" et 3 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 14 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, VFC a baissé d'environ 31 % depuis le début de l'année