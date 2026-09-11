Vetoquinol reprend du poil de la bête

Vetoquinol est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 17,40%, à 77,60 euros) après cinq replis consécutifs qui avaient fait perdre au titre 5,44%. L'envolée du jour est liée à la publication des résultats semestriels, qualifiés de largement supérieurs au scénario de transition attendu par TP Icap Midcap.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,4%, à 259 millions d'euros, à changes constants, ou de 0,7% en données publiées. L'activité a pâti d'un effet de change défavorable de 7,1 millions d'euros et de l'impact du programme de simplification des gammes (-3 millions d'euros) ; sans ces éléments, la croissance organique s'est élevée à 4,8%.

L'Europe a enregistré une hausse modérée ( 3% à changes constants à 132 millions d'euros), tandis que les zones Amériques hors Etats-Unis (-0,8%) et Asie-Pacifique/Reste du monde (-4,2%) ont accusé un repli.

Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant s'établir à 39,2 millions d'euros, en hausse de 12,5%, et l'Ebitda a atteint 53,9 millions d'euros, ce qui représente 20,8% du chiffre d'affaires, contre 20,4% un an plus tôt.

De son côté, le bénéfice net a bondi de 22%, à 30,5 millions d'euros. Le laboratoire a renforcé sa structure financière grâce à une solide génération de cash-flow. La position nette de trésorerie s'élève à 223 millions d'euros au 30 juin 2026, en progression de 17 millions d'euros depuis le début de l'exercice.

TP Icap Midcap à l'achat

La société de bourse relève que Vetoquinol a renoué avec la croissance organique et souligne une accélération au deuxième trimestre ( 7,2% à devises équivalentes, contre -0,3% sur les trois premiers mois de l'année).

Autre fait marquant selon TP Icap Midcap, les Etats-Unis restent le principal relais de croissance avec des revenus en nette progression de 13,1% (toujours à devises constantes) et représentent 21,5% des revenus totaux. La zone a bénéficié de la normalisation de la chaîne d'approvisionnement et d'un solide positionnement online.

Les analystes soulignent également que la marge sur achats consommés a atteint 77,1%, contre 75,8% un an plus tôt, portée par le mix de la gamme Essentiels et des hausses de prix supérieures à 2,5%.

TP Icap Midcap a relevé sa recommandation de conserver à acheter, avec un objectif de cours de 86 euros, soit un potentiel de hausse de 30% au cours de jeudi soir.

Stifel du même avis

Pour la banque d'investissement américaine, les résultats publiés par le Français sont solides et en totale contradiction avec l'évolution récente du cours de bourse de la société (-7,94% depuis le 26 août).

Les analystes estiment que le titre se négocie avec une décote d'environ 50% par rapport à la moyenne de ses pairs et de 40% par rapport à sa moyenne historique sur 20 ans. Pour eux, le marché pénalise excessivement la faible croissance organique du groupe et son importante trésorerie non utilisée, une situation qui n'est pas tenable à long terme. Les catalyseurs susceptibles de favoriser une juste revalorisation sont la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, même limitée, au cours des prochains trimestres, ainsi qu'une meilleure allocation du capital : la trésorerie doit être utilisée ou distribuée.

La recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 110 euros.