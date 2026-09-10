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Vetoquinol renoue avec la croissance au premier semestre
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 18:00
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Dans un environnement international incertain, le spécialiste de la santé animale a dévoilé un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 3,4% à changes constants ( 0,7% en données publiées).

L'activité a pâti d'un effet de change défavorable de 7,1 millions d'euros et de l'impact du programme de simplification des gammes (-3,0 millions d'euros) ; sans ces éléments, la croissance organique s'est élevée à 4,8%.

L'Europe a enregistré une hausse modérée ( 3% à changes constants à 132 millions d'euros), tandis que les zones Amériques hors Etats-Unis (-0,8%) et Asie-Pacifique/Reste du monde (-4,2%) ont accusé un repli.

Grâce à l'amélioration du mix-produit et à des hausses de prix supérieures à 2,5%, la marge sur achats consommés s'est améliorée à 77,1% (contre 75,8% au premier semestre 2025). Cette hausse absorbe l'accroissement des charges de personnel (effectif porté à 2 526 personnes) et l'effort renforcé en R&D, qui atteint 8,7% du chiffre d'affaires.

L'Ebitda s'est élevé à 53,9 millions d'euros, soit 20,8% du chiffre d'affaires, contre 20,4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'est quant à lui apprécié de 12,5%, à 39,2 millions d'euros, et le bénéfice net a atteint 30,5 millions d'euros, en nette hausse de 22% sur un an.

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