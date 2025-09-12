Vetoquinol rassure et s'envole

(AOF) - Vetoquinol (+ 9,59 %, à 80 euros) se distingue dans le haut des palmarès après la publication de ses résultats. Au deuxième trimestre, le spécialiste de la santé animale a connu une amélioration de ses revenus, qui ont progressé de 0,1 %, à 127 millions d’euros, à taux de change constants, après un repli de 2,1 %, à 130,6 millions d’euros, sur les trois premiers mois de l’année. Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires, toujours à taux de change constants, n’a reculé que de 1 %, à 257,6 millions d’euros.

En commentant ces données, les analystes de Stifel évoquent " une performance globalement faible " tout en soulignant " une amélioration séquentielle ". Autre nouvelle encourageante pour la banque d'investissement américaine : les marges. La marge sur achats consommés est notamment ressortie à 75,8 %, contre 72,3 % il y a un an. Cette évolution s'explique d'abord par la croissance de la part des produits Essentiels dans le chiffre d'affaires (ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie). Elle s'explique également par la hausse des prix de vente supérieure à 2 %.

L'Ebitda de Vetoquinol s'est également sensiblement amélioré (+16,9 %) au premier semestre en passant de 45 à 52,6 millions d'euros. Toutefois, les analystes de Stifel ont révélé que la bonne performance de l'Ebitda ne s'était malheureusement pas traduite en flux de trésorerie disponibles en raison de la mauvaise performance des produits Complémentaires qui a freiné le groupe, qui n'a pas non plus géré ses stocks aussi efficacement qu'à l'accoutumée.

Au niveau de ses perspectives, la société a déclaré disposer de solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle, génération de cash-flow et capitaux propres) pour poursuivre sa stratégie de développement et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

En résumé, pour Stifel cette publication " est donc rassurante, mais contrastée ". La banque a confirmé sa recommandation à l'Achat sur le titre Vetoquinol, avec un objectif de cours de 110 euros, qui fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 50 % par rapport au cours de clôture de jeudi.

AOF - EN SAVOIR PLUS