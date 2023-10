Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol: en léger repli après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Vetoquinol cède près de 1% au lendemain de l'annonce par le laboratoire de santé animale d'un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en hausse de 1,3% à données publiées et 5,1% à changes constants.



L'activité des produits essentiels a progressé de 9% à 81 millions (+12,2% à changes constants), fruit du développement du portefeuille existant et de la poursuite des lancements de Felpreva en Europe et de Simplera aux États-Unis.



'Dans un marché mondial de la santé animale toujours tiré par les prix, nous poursuivons les lancements et la montée en puissance de nos nouveaux essentiels, moteurs de notre stratégie à long terme', commente son PDG Matthieu Frechin.





