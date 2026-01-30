 Aller au contenu principal
Vetoquinol affiche un CA stable à changes constants en 2025
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:35

Vetoquinol affiche pour 2025 un chiffre d'affaires de 525,7 millions d'euros, en progression de 0,2% à changes constants et en retrait de 2,5% à données publiées. En excluant un impact négatif de la simplification des gammes Complémentaires, il a progressé de 2,1%.

"Dans une économie marquée par une volatilité inhabituelle des taux de changes, Vetoquinol réalise deux objectifs importants : la croissance des Essentiels et l'internalisation de la production des antiparasitaires", affirme le groupe de santé animale.

L'activité des produits Essentiels s'élève à 334,5 MEUR, en progression de 4,1% à changes constants, grâce à un bon 4e trimestre qui a vu les produits Essentiels progresser de 8% à changes constants, corrigeant le décalage à fin septembre.

Vetoquinol ajoute que les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie représentent 72% des ventes totales. L'amélioration du mix produit permettra au laboratoire de maintenir un bon niveau de rentabilité pour l'exercice 2025.

VETOQUINOL
86,400 EUR Euronext Paris +1,53%
