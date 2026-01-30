Vetoquinol affiche un CA stable à changes constants en 2025
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:35
"Dans une économie marquée par une volatilité inhabituelle des taux de changes, Vetoquinol réalise deux objectifs importants : la croissance des Essentiels et l'internalisation de la production des antiparasitaires", affirme le groupe de santé animale.
L'activité des produits Essentiels s'élève à 334,5 MEUR, en progression de 4,1% à changes constants, grâce à un bon 4e trimestre qui a vu les produits Essentiels progresser de 8% à changes constants, corrigeant le décalage à fin septembre.
Vetoquinol ajoute que les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie représentent 72% des ventes totales. L'amélioration du mix produit permettra au laboratoire de maintenir un bon niveau de rentabilité pour l'exercice 2025.
