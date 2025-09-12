 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vetoquinol accroit de 5% son résultat net semestriel
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 07:42

(Zonebourse.com) - Vetoquinol publie un résultat net en progression de 5,3% à 25,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 9,1% à 34,9 MEUR, soit une marge de 13,5%.

Le chiffre d'affaires du laboratoire de santé animale s'est tassé de 2,6% à 258 MEUR (-1% à changes constants), dont un chiffre d'affaires des produits 'essentiels' de 165 MEUR, en progression à un rythme soutenu de 4,2% à changes constants.

Vetoquinol ajoute disposer de 'solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle, génération de cash-flow, et capitaux propres) pour poursuivre sa stratégie de développement' et avoir les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

