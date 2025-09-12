Vetoquinol accroit de 5% son résultat net semestriel
Le chiffre d'affaires du laboratoire de santé animale s'est tassé de 2,6% à 258 MEUR (-1% à changes constants), dont un chiffre d'affaires des produits 'essentiels' de 165 MEUR, en progression à un rythme soutenu de 4,2% à changes constants.
Vetoquinol ajoute disposer de 'solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle, génération de cash-flow, et capitaux propres) pour poursuivre sa stratégie de développement' et avoir les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.
