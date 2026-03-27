Vétoquinol a dévoilé ses comptes annuels
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:23
Au cours de l'exercice 2025, dans un environnement marqué par des impacts de change inédits, le laboratoire dédié à la santé animale a réussi à poursuivre l'amélioration de son mix produit, en faisant progresser ses gammes Essentiels, coeur de sa stratégie, et en simplifiant ses gammes complémentaires. Le groupe a également annoncé avoir relancé sa dynamique de croissance aux Etats-Unis, son premier marché, malgré une baisse de 3,9%, à 107,9 millions d'euros, de ses revenus outre-Atlantique l'année dernière.
Après une baisse du chiffre d'affaires, à données publiées, de 5,3% au troisième trimestre, les ventes du groupe ont augmenté de 0,3%, à 141,5 millions d'euros, sur les trois derniers mois de l'année. Au total, sur l'ensemble de l'exercice, les revenus se sont élevés à 525,7 millions d'euros, en baisse de 2,5%, ou en très légère progression de 0,2% à changes constants.
En parallèle, l'Ebitda s'est amélioré en passant de 104,3 à 113,9 millions d'euros ( 9,3%), alors que le bénéfice net part du groupe s'est légèrement affaissé de 2,2%, pour s'établir à 57,3 millions d'euros.
Pour l'exercice en cours, la société a indiqué que l'année avait débuté dans un contexte géopolitique et économique très incertain, qui appelle à la plus grande vigilance, même si le laboratoire n'est pas implanté dans les zones de conflit. Vétoquinol compte poursuivre le développement de ses produits Essentiels et leur extension géographique et conservera une gestion réactive de ses dépenses en fonction de l'évolution de l'activité.
Les produits de la gamme Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le groupe. Il s'agit de produits leaders ou avec le potentiel de le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie.
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