Vestas va construire une usine de nacelles en Écosse
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:04
Cette usine représente un investissement de plus de 250 millions d'euros. Elle va produire des nacelles et des hubs pour l'éolienne offshore phare de Vestas, la V236-15,0 MW.
Cette annonce fait suite à des résultats records d'enchères AR7 en janvier 2026, à un carnet de commandes d'éoliennes offshore en croissance pour Vestas au Royaume-Uni, ainsi qu'à des discussions stratégiques entre le gouvernement britannique, le gouvernement écossais et Vestas.
" Nous saluons l'engagement des gouvernements britannique et écossais à favoriser un marché concurrentiel de l'éolien offshore et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire avancer nos plans de co-investissement ", a déclaré Henrik Andersen, DG de Vestas.
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