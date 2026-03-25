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Vestas va construire une usine de nacelles en Écosse
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:04

Vestas a annoncé son intention de construire une usine de nacelles en Écosse, afin de répondre à la demande croissante d'éolien offshore au Royaume-Uni et en Europe.

Cette usine représente un investissement de plus de 250 millions d'euros. Elle va produire des nacelles et des hubs pour l'éolienne offshore phare de Vestas, la V236-15,0 MW.

Cette annonce fait suite à des résultats records d'enchères AR7 en janvier 2026, à un carnet de commandes d'éoliennes offshore en croissance pour Vestas au Royaume-Uni, ainsi qu'à des discussions stratégiques entre le gouvernement britannique, le gouvernement écossais et Vestas.

" Nous saluons l'engagement des gouvernements britannique et écossais à favoriser un marché concurrentiel de l'éolien offshore et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire avancer nos plans de co-investissement ", a déclaré Henrik Andersen, DG de Vestas.

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