Vestas surprend avec des bénéfices plus élevés que prévu

Le fabricant danois d'éoliennes a vu son chiffre d'affaires bondir de 26,1% au deuxième trimestre, à 4,7 milliards d'euros, tandis que sa marge opérationnelle a atteint 9,4%. Vestas relève son objectif de marge pour 2026 et lance un nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros.

Vestas a enregistré un chiffre d'affaires de 4,72 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026, en hausse de 26,1% sur un an. Son EBIT avant éléments exceptionnels a atteint 446 millions d'euros, soit une marge de 9,4%, contre seulement 1,5% un an auparavant. Les chiffres sont supérieurs aux attentes du consensus de 23 analystes fourni par la société, soit 4,54 MdsEUR de revenus et 205 MEUR d'EBIT avant exceptionnels.

Cette nette amélioration a été portée par les activités Power Solutions, aussi bien dans l'éolien terrestre qu'offshore. Le flux de trésorerie disponible ajusté est parallèlement redevenu positif, à 94 millions d'euros, contre -227 millions au deuxième trimestre 2025.

Les prises de commandes fermes et inconditionnelles de turbines ont atteint 3 349 MW sur le trimestre, en hausse de 67% sur un an. Leur valeur s'élevait à 36 milliards d'euros au 30 juin, témoignant d'une demande toujours soutenue pour les équipements éoliens.

A ces commandes s'ajoutent 40,9 milliards d'euros de revenus futurs attendus au titre des contrats de services. Au total, le carnet de commandes de Vestas atteignait ainsi 76,9 milliards d'euros fin juin, soit 9,6 milliards de plus qu'un an auparavant.

Un groupe plus rentable et un rachat d'actions

Au vu de ces performances et d'une meilleure visibilité pour la fin de l'année, Vestas relève son objectif de rentabilité pour 2026. Le groupe vise désormais une marge d'EBIT avant éléments exceptionnels comprise entre 7% et 9%, contre une fourchette précédente de 6% à 8%.

Les autres objectifs annuels restent inchangés. Vestas prévoit toujours un chiffre d'affaires compris entre 20 et 22 milliards d'euros et des investissements d'environ 1,2 milliard. La division Services devrait, de son côté, dégager une marge d'EBIT avant éléments exceptionnels de 15,5% à 17,5%.

Le conseil d'administration a également décidé de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros, qui doit courir jusqu'à la fin de l'année. Le directeur général Henrik Andersen souligne que la demande de solutions éoliennes reste forte, portée par les besoins croissants en énergie "sûre, abordable et durable". Après ce solide deuxième trimestre, Vestas aborde la seconde moitié de 2026 avec une rentabilité attendue supérieure à ses prévisions initiales.