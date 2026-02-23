Vestas a reçu une commande pour un projet éolien de RWE au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 09:44
La commande comprend 92 éoliennes Vestas V236-15,0 MW, Vestas étant responsable de la fourniture, de la livraison et de la mise en service des turbines.
Le site du projet est situé à environ 47 km au large de la côte de Norfolk, en East Anglia.
Vestas assurera également l'entretien des actifs dans le cadre d'un accord de service global de cinq ans suivi d'un accord de soutien opérationnel à long terme.
Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind, a déclaré : " Compte tenu de l'expérience offshore significative de RWE, nous sommes ravis de nous associer à Vestas, qui possède une vaste expertise dans la fabrication et la livraison de turbines. "
Nils de Baar, président de Vestas Europe du Nord et Centrale et de Global Offshore, déclare : " Cette combinaison de partenariat industriel et d'engagement gouvernemental envoie un signal fort sur la détermination du Royaume-Uni à faire avancer ses ambitions en matière d'énergies renouvelables. "
