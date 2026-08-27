Vestas a le vent en poupe grâce à une note de Berenberg

(Zonebourse.com) - Vestas Wind Systems s'adjuge 4,6% à 217 DKK à Copenhague, soutenu par un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez Berenberg, avec un objectif de cours remonté de 196 à 240 DKK sur le titre du constructeur de systèmes de production d'énergie éolienne.
Le broker allemand explique relever significativement ses estimations de BPA pour le groupe danois, à la suite d'un "dépassement exceptionnel" des attentes de résultats au 2e trimestre 2026 et du relèvement des objectifs de la direction qui s'en est suivi.
"Nous attendons une marge de corporate EBIT de 10% d'ici 2027, soutenue par la division offshore de Vestas. Une solide dynamique des commandes en Europe offre également une visibilité sur la croissance, avec un effet de levier opérationnel contribuant à réduire les coûts unitaires", poursuit Berenberg.
"Avec une position de trésorerie nette au bilan et 300 MEUR ou plus de free cash-flow au 1er semestre (avant fonds de roulement), nous attendons une augmentation des rendements du capital et tablons sur un rachat d'actions de 1 MdEUR en 2027", ajoute le broker.
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