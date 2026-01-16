VESA Equity Investment passe sous les 30% de Fnac Darty
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 13:40
Le déclarant a précisé détenir, à cette date et à ce jour, 8 448 839 actions Fnac Darty représentant autant de droits de vote, soit 28,46% du capital et des droits de vote du groupe de distribution d'électronique grand public, d'électroménager et de produits culturels.
Ce franchissement de seuils résulte exclusivement de l'ajustement du nombre d'actions effectivement couvertes par le contrat "cash-settled share forward" à dénouement en espèces, s'établissant à ce jour à 2789 actions Fnac Darty.
Valeurs associées
|28,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,03%
A lire aussi
-
Les "prix exorbitants" des médicaments innovants "favorisent une médecine de riches", dénonce l'immunologue Alain Fischer, l'un des pionniers de la thérapie génique en France, plaidant pour "une réflexion politique et éthique" sur les bénéfices du secteur pharmaceutique, ... Lire la suite
-
Focus sur Washington où le bras de fer entre Donald Trump et la Réserve fédérale atteint un niveau inédit. Après les insultes et les pressions, des poursuites judiciaires visent désormais Jerome Powell, qui a répliqué par une vidéo virale dénonçant les menaces ... Lire la suite
-
Présente dans le peloton depuis 1992 sous différentes appellations, l'équipe Decathlon CMA CGM aborde la saison 2026, qui s'ouvre mardi en Australie avec le Tour Down Under, avec de grandes ambitions, notamment permises par l'arrivée de l'armateur marseillais ... Lire la suite
-
Focus sur les entreprises européennes qui, malgré des bénéfices stagnants en 2025, s’apprêtent à verser près de 454 milliards d’euros de dividendes, en hausse de 4 %. Fidélisation légitime des actionnaires ou déconnexion avec la réalité économique ? Les dividendes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer