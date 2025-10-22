Vertiv s'envole après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre et la révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Vertiv Holdings VRT.N , fabricant d'équipements pour centres de données, augmentent de 6,7 % en pré-commercialisation pour atteindre 185,95 $

** VRT relève ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 25 de 3,80 $ par action à 4,10 $ par action

** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,68 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes de 2,57 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 1,24 $, comparé aux prévisions de 0,98 $

** Suite aux résultats de VRT, les actions de certains fournisseurs européens d'équipements pour centres de données, dont Schneider Electric SCHN.PA , ABB ABBN.S et Legrand

LEGD.PA , sont également en hausse

** 22 des 27 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 165 $ - LSEG

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a progressé de 53,9 % depuis le début de l'année