Vertiv s'envole après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre et la révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice en cours
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Vertiv Holdings VRT.N , fabricant d'équipements pour centres de données, augmentent de 6,7 % en pré-commercialisation pour atteindre 185,95 $

** VRT relève ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 25 de 3,80 $ par action à 4,10 $ par action

** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,68 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes de 2,57 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 1,24 $, comparé aux prévisions de 0,98 $

** Suite aux résultats de VRT, les actions de certains fournisseurs européens d'équipements pour centres de données, dont Schneider Electric SCHN.PA , ABB ABBN.S et Legrand

LEGD.PA , sont également en hausse

** 22 des 27 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 165 $ - LSEG

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a progressé de 53,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABB
58,760 CHF Swiss EBS Stocks +0,44%
LEGRAND
148,4500 EUR Euronext Paris +0,99%
SCHNEIDER ELECTRIC
255,3500 EUR Euronext Paris +2,24%
VERTV HOLDINGS RG-A
174,890 USD NYSE -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

